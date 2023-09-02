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Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu açıkladı

Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı projesi kapsamında çalışmaların devam ettiği Afyonkarahisar’da incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, iki şehir arasındaki 14 saat olan seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya indirecek olan Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı için, " 2028 yılında projeyi hizmete açmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin en önemli projelerinden birisi olan Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı projesi çerçevesinde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği Afyonkarahisar’da incelemelerde bulunduktan sonra Sinanpaşa ilçesindeki şantiye alanında basın açıklaması yaptı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’yi yarım asırlık hayali olan Yüksek Hızlı Tren işletmeciliği ile tanıştırdıklarını ve Avrupa’da 6’ncı, Dünya’da 8’n Hızlı tren işletmecisi yaptıklarını ifade etti.

Uzun yıllar vatandaşların tercih etmediği demiryolu seyahatlerini hızlı ve konforlu seyahatin ilk adresine dönüştürdüklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Hızlı trenlerimizle konforlu, hızlı ve modern seyahat hizmeti doğrudan ve dolaylı olmak üzere 19 ilimize ve ülke nüfusumuzun yaklaşık yüzde 50’sine ulaşmıştır. Ankara merkezli yüksek hızlı tren ağının oluşturulması hedefi çerçevesinde yaklaşık 3 bin 800 kilometrelik demiryolu hattında da yapım çalışmaları devam etmektedir” dedi.

Projenin sadece yolcu taşımacılığı değil aynı zamanda bölgenin ticaret hacmini de geliştireceğine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi tamamlandığında mevcut demiryolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafe 624 kilometreye inecektir. Ankara-İzmir arası 14 saat olan seyahat süresi ise 3 saat 30 dakikaya düşecektir" diye konuştu.

Hızlı Trenin sağladığı konfor ile seyahat süresinde karayoluna göre önemli avantajlar sağlanacağını belirten Uraloğlu, hattın güzergahındaki diğer duraklar hakkındaki bilgileri şu sözlerle açıkladı:

"Ankara- Afyon arası seyahat süresi 1 saat 40 dakikaya, Ankara-Uşak arası seyahat süresi 6 saat 50 dakikadan 2 saat 10 dakikaya, Ankara-Manisa arası 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşecektir”

Ankara-İzmir Hızlı Projesi’nin tamamlanması ile ilk etapta günlük karşılıklı 8 tren seferine göre yıllık zaman, enerji ve bakım maliyetlerinden 1,1 milyar TL tasarruf sağlanacağını dile getiren Bakan Uraloğlu, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Bu hattımız tamamlandığında yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıyacağımızı öngörüyoruz. Proje ile 40,7 kilometre uzunluğunda 49 adet tünel ve 21,2 kilometre uzunluğunda 67 adet viyadük, 66 adet köprü inşa edeceğiz. Projemizin altyapı işlerinde yüzde 58 oranında genel fiziki ilerleme kaydettik ve 2028 yılında projeyi hizmete açmayı hedefliyoruz. Ankara-İzmir Hızlı Projesi’nin tamamlanması ile ilk etapta günlük karşılıklı 8 tren seferine göre yıllık zaman, enerji ve bakım maliyetleri gibi kalemlerden yaklaşık 1,1 milyar TL tasarruf sağlamayı hedefliyoruz”

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