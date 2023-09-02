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Çorum'da kayıp olarak aranan kadın baraj kenarında ölü bulundu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çorum'da kayıp olarak aranan kadın baraj kenarında ölü bulundu!

Çorum Osmancık'ta kayıp olarak aranan 40 yaşındaki kadın baraj kenarında ölü bulundu.

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Edinilen bilgilere göre, Kamil köyünde yaşayan 40 yaşındaki Halime Eker’den haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Ekiplerin, yaptığı çalışma sonucunda sara hastalığı olduğu iddia edilen kadın, köye 1 kilometre mesafedeki Boyabat Barajı kenarında ölü bulundu.

Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından Halime Eker’in cenazesi Kamil Köyü mezarlığında defnedildi.

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