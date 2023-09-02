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Antalyaspor - Kayserispor maçının VAR hakemi belli oldu

Antalyaspor - Kayserispor maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'in 4. haftasında Bitexen Antalyaspor ile Mondihome Kayserispor ile arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Suat Arslanboğa oldu.

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Bitexen Antalyaspor ile Mondihome Kayserispor bu akşam Antalya Stadyumu’nda karşılaşacak. Saat 21.45’de başlayacak mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol’un yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Anıl Usta yapacak. Maçın 4. hakemi Mehmet Türkmen olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda ise Suat Arslanboğa oturacak. Arslanboğa’ya VAR’da Serkan Tokat ve Bahtiyar Birinci eşlik edecek.

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