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Antalya'da jandarma ekiplerinden silah kaçakçılığı operasyonu! 3 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da jandarma ekiplerinden silah kaçakçılığı operasyonu! 3 kişi tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerinin şüpheli bir araca yaptığı operasyonda otomobil içinde 26 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

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Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı, Serik ilçesinde 3 şahsın il dışından getirdikleri ruhsatsız tabancaları piyasaya süreceklerini belirledi.

Şüphelilerin kullandıkları otomobilde yapılan aramada, 26 adet ruhsatsız tabanca, 26 adet tabanca şarjörü, 7 adet 9 milimetre çapında fişek ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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