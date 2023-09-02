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ABD ve Fransa savunma bakanları Nijer'i görüştü

ABD ve Fransa savunma bakanları Nijer'i görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, 26 Temmuz'da askerin yönetime el koyduğu Nijer'deki güvenlik durumuyla ilgili Fransız mevkidaşı Sebastien Lecornu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, Fransız mevkidaşı Sebastien Lecornu ile telefonda görüştü.

ABD tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Austin ve Lecornu, Nijer'deki duruma dair diplomatik bir çözüm getirilmesi yönündeki arzularını paylaştı.

Nijerli ve Afrikalı ortaklarla sürekli etkileşimin gerekliliğini vurgulan taraflar, uzun süredir devam eden ABD-Fransa savunma ve güvenlik ilişkisinin sağladığı işbirliğinin sürdürülmesine olan bağlılıklarını yineledi.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

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