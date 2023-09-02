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Sakarya'da sokak köpekleri park halindeki otomobili parçaladı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da sokak köpekleri park halindeki otomobili parçaladı!

Sakarya Kaynarca'da sokak köpekleri park halindeki bir otomobilin tampon ve çamurluğunun parçaladı. Aracındaki diş izlerini gören vatandaş, zararı sokak köpeklerinin verdiğini iddia etti.

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Olay, Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. S.D. isimli vatandaş 54 B 6457 plakalı otomobilini evinin önüne park etti.

İddiaya göre, park halinde duran otomobile sokak köpekleri zarar verdi. Aracının tampon ve çamurluk kısmında zarar oluştuğunu gören otomobil sahibi şok oldu.

S.D., otomobilin üzerinde diş izleri gördüğünü ve bu sebeple aracına köpeklerin zarar verdiğini iddia etti.

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