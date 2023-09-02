Karabük Üniversitesi öğrencileri TEKNOFEST'e katıldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencileri, Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST'te iletişim ve afet yönetim teknolojileri kategorilerinde yerini aldı.

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KBÜ'den yapılan açıklamada, üniversitenin öğrencilerinin, "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla yapılan TEKNOFEST'eki stantları ziyaret ettiği belirtildi.

Öğrencilerin, teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, söyleşi ve etkinliklere katıldığı bildirilen açıklamada, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş'ın, öğrencilerle stantları ziyaret ederek, yapılan projeler hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"3 Eylül'e kadar sürecek TEKNOFEST'te takımlar, festivaldeki ziyaretçilere projelerini anlatarak bilgi veriyor, çalışmalarına dair sunum yapıyor. TEKNOFEST Girişim Yarışmasında, Karabük Üniversitesi, Haberleşme ve İletişim Teknolojileri kategorisinde Mehmet Emin Çil, Osman Yusuf Ersöz, Mehmet Kutluhan Önsöz, Mert Ercan Kahriman, Eray Gülnar'dan oluşan PhotonX takımı ile Afet Yönetim Teknolojileri kategorisinde Celalettin Aydemir, Ayşe Hümeyra Cengiz, Ümran Aygür ve Eyüp Kaya'dan oluşan Owline takımı ile finalde yer alıyor."