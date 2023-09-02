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Haaland'ın tarihe geçtiği maçta Manchester City, Fulham'a fark attı

Haaland'ın tarihe geçtiği maçta Manchester City, Fulham'a fark attı

Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City, evinde Fulham'ı 5-1'lik skorla mağlup etti. Norveçli yıldız Erling Haaland bu maçta hat-trick yaparak yıldızlaştı.

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İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City ile Marco Silva'nın ekibi Fulham kozlarını paylaştı.

Etihad Stadyumu'nda oynanan ve 6 golün atıldığı mücadelede kazanan 5-1'lik skorla Manchester City oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri; 31. dakikada Julian Alvarez, 45+5. dakikada Nathan Ake, 58, 70 ve 90+5 dakikalarda Erling Haaland kaydetti.

Fulham'ın tek golünü ise 33. dakikada Timothy Ream attı.

Haaland tarihe geçti

Manchester City'de 3 gol 1 asist yapan Norveçli yıldız Erling Haaland, 39 maçta 50 gol katkısına ulaşarak bu sayıya en az maçta ulaşan isim oldu.

Daha önce bunu 43 maçla Andy Cole başarmıştı. Norveçli yıldız Haaland, 39 maçta 41 gol, 9 asist yaptı.

City, lige kayıpsız başladı

Bu galibiyetle Manchester City, 2016-2017 sezonunun ardından lige 4'te 4 yaparak başladı ve haftayı lider tamamlamayı garantiledi. 4 maçta 10 gol atan Guardiola'nın ekibi ağlarında yalnızca 2 gol gördü.

Premier Lig'in 5. haftasında haftasında City, West Ham United ile deplasmanda karşılaşacak. Fulham ise Luton Town'u konuk edecek.

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