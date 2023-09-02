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Fenerbahçe 8 eksikle Başkent deplasmanında

Fenerbahçe 8 eksikle Başkent deplasmanında

Fenerbahçe'nin, Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu. Kadroda yeni transfer Livakovic yer alırken 8 oyuncu yer alamadı.

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Akaragücü'yle karşılaşacak. 

Sarı-lacivertli takımın Ankaragücü maçı kamp kadrosu da belli oldu. 

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic kadroda yer alırken, Luan Peres, Samet Akaydin, Omar Fayed, Ferdi Kadıoğlu, Nazım Sangare, Miha Zajc, Ryan Kent ve Emre Mor kafilede yer almadı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın belirlediği 22 kişilik kadroda şu isimler yer alıyor: 

"Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Djiku, Becao, Serdar Aziz, Oosterwolde, Crespo, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred, Cengz Ünder, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Batshuayi, Umut Nayir."

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