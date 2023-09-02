Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Başakşehir sahasıdna Konyaspor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 53. dakikada Cikalleshi attı.

Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 8'e yükseltirken Başakşehir ise hala sıfır puanda kaldı.

Gelecek hafta Konyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Başakşehir ise deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak.

Başakşehir 10 kişi kaldı

Başakşehir'de Ousseynou Ba 43. dakikada rakibine yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Başakşehir mücadelenin geri kalanını 10 kişi tamamladı.

Başakşehir 3 puana hasret

Süper Lig'de yeni sezona 2-0'lık Alanyaspor mağlubiyetiyle başlayan Başakşehir, ikinci haftada ise Karagümrük'e aynı skorla kaybetti. Üçüncü haftada oynayacakları Fenerabahçe maçının ertekenmesiyle bir maç eksiği bulunan turuncu-lacivertli takım dördüncü haftada da Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte İstanbul ekibi henüz puanla tanışamazken galibiyet hasreti de 4 maça çıktı ve ligde sonuncu sırada yer aldı. Öte yandan Başakşehir bu maçlarda rakip kaleye henüz gol atamadı.

Konyaspor zirveye uçtu

Süper Lig'de bu sezon 2 beraberlik ve 2 galibiyet alan Konyaspor, 4 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Ayrıca yeşil-beyazlı ekip puanını 8'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Başakşehir - Konyaspor: 0-1

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Murat Tuğberk Curbay, Süleyman Özay

BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer - Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ba, Cemali Sertel, Abeid (Dk. 62 Keny), Berkay Özcan (Dk. 90+1 Emirhan İlkhan), Deniz Türüç (Dk. 46 Lucas Lima), Figueiredo (Dk. 90+1 Efecan Barlık), Serdar Gürler, Piatek (Dk. 63 Pelkas)

KONYASPOR: Bernardoni - Ahmet Oğuz, Calvo, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Soner Dikmen, Paz (Dk. 75 Nzonzi), Muric (Dk. 62 Moreno), Cicaldau (Dk. 62 Yunus Mallı), Michalak (Dk. 75 Prib), Cikalleshi

GOL: Dk. 53 Cikalleshi (Konyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 43 Ba (Başakşehir)

SARI KARTLAR: Berkay Özcan, Deniz Türüç, Pelkas, Emre Belözoğlu (Teknik Direktör) (Başakşehir) - Ahmet Oğuz, Paz (Konyaspor)