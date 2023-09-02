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Kabataş-Bağcılar tramvayı yarın Güngören'e kadar hizmet verecek

Kabataş-Bağcılar tramvayı yarın Güngören'e kadar hizmet verecek

Kabataş-Bağcılar tramvayı, ray yenileme çalışmaları dolayısıyla yarın Güngören istasyonuna kadar hizmet verecek.

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Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda güvenli ve konforlu yolculuk hizmeti için ray yenileme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Çalışmalar kapsamında yarın saat 10.00'dan sefer bitimine kadar hattın Kabataş ve Güngören istasyonları arasında hizmet vereceği kaydedildi.

Güngören ile Bağcılar istasyonları arasında ise İETT otobüsleriyle ücretsiz mekik seferler gerçekleştirileceği ve çalışmaların saat 01.00'e kadar süreceği aktarıldı.

Öte yandan, TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda da bakım-onarım çalışmaları nedeniyle yarın 16.00 ila 20.00 saatleri arasında sefer yapılamayacağı açıklandı.

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