Bulgaristan'daki orman yangını Türkiye'ye ilerliyor!

Bulgaristan'da başlayan orman yangını henüz durdurulamadı. Alevler rüzgarın da etkisiyle Türkiye'ye ilerlemeye devam ederken, Edirne Valiliği yangının Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı sınıra çok sayıda ekip sevk etti. İşte detaylar...

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Bulgaristan sınırında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle Türkiye tarafındaki ormanlık alanları tehdit ederken, alevlerin sıçraması durumunda müdahale için sınır hattına yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Yangının ülkemize sıçrama ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemleri alındı

Öğlen saatlerinde Bulgaristan'ın Türkiye sınırında başlayan orman yangını henüz kontrol altına alınamadı. Büyüyen alevler rüzgarın da etkisiyle Edirne'nin Bulgaristan'a sınır Balkan köylerine doğru hızla ilerliyor. Edirne Valiliği koordinasyonunda Türkiye sınırında geniş güvenlik önlemleri alındı. Edirne Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, dozer ve itfaiye araçları yangının Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı hazır bekletiliyor.

Alevler köyleri aydınlattı!

Ekiplerin Bulgaristan-Türkiye sınırında bekleyişleri devam ederken, yangının devam ettiği bölgeye en yakın köylerden olan Suakacağı, Yolüstü ve Büyükismailçe köylerini adeta alevler aydınlattı. Köylerin tepelerinde toplanan köy halkı, endişeli gözlerle yangını izledi.

Köylüler traktörlerini hazır bekletiyor

Köy halkından Selami Üner, alevleri endişeyle izlediklerini söyledi. Yangının Türkiye sınırına sıçraması durumunda köy halkı olarak traktörlerle müdahale etmek için hazır olduklarını ifade eden Üner, sınır hattında tüm önlemlerin alındığını ve çok sayıda ekibin hazır beklediğini ifade etti.

Köy halkından Hakan Özdemir de, hem sınır hattında hem de köy de tüm önlemlerin alındığı belirterek, alevlerin herhangi bir sıçrama durumunda hızlıca müdahale edileceğini vurguladı.