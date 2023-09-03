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Memur ve memur emeklilerinin zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı

Memur ve memur emeklilerinin zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı

Memur ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025 yılı zam oranlarını belirleyen Hakem Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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2024-2025 yıllarına ilişkin toplu sözleşme görüşmelerinde zam oranı belli oldu. Hakem Kurulu'nun kararı, 86 sayfa olarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Toplu sözleşme sürecinde memur tarafını temsil eden Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyet'in yürüttüğü görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girmiş; beşinci ve son toplantısında Hakem Kurulu, memur ve emeklilerin zam oranını netleştirmişti.

Hakem Kurulu kararına göre, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10; 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

Zam oranı, Resmi Gazete'de yayımlanarak  resmiyet kazandı.

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