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Pendik'te yolda bekleyen tıra arkadan çarpan otomobil takla attı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Pendik'te yolda bekleyen tıra arkadan çarpan otomobil takla attı!

İstanbul Pendik'te limana girmek için yolda bekleyen tıra otomobil çarptı. Meydana gelen kazada otomobil içerisindeki 2 kişi yaralandı.

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Olay, saat 23.45 sıralarında İstanbul Pendik ilçesi Tersane Köprüsü üzerinde yaşandı. İddiaya göre Sabiha Gökçen Havalimanı yönünden Tersane yönüne gelen 58 ABM 069 plakalı araç, limana yük taşıyan ve Tersane Köprüsü'nün üzerinde limana girmek için tır sırasında bekleyen 34 YH 3963 plakalı tıra önce arkadan vurup sonra takla attı.

Yaşanan kazanın ardından araç kullanılamaz hale geldi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sürücü ve arkadaşı sıkıştığı yerden hızlı bir şekilde çıkarıldı. Araçta ağır yaralanan iki kişi sağlık ekipleri tarafından Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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