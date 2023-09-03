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İzmir açıklarında düzensiz göçmen trafiği! Kimi kurtarıldı, kimi yakalandı!

İzmir açıklarında düzensiz göçmen trafiği! Kimi kurtarıldı, kimi yakalandı!

İzmir'in Dikili, Seferihisar ve Foça ilçeleri açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, 69 düzensiz göçmen yakalandı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 35 düzensiz göçmeni kurtardı.

Öte yandan Foça ve Dikili ilçeleri açıklarında görevli Sahil Güvenlik gemisi tarafından durdurulan lastik botlar içerisindeki 69 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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