Çanakkale'de kaçak göçmenlere geçit verilmedi! Lastik bot içerisinde 34 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale Ayvacık'ta Sahil Güvenlik ekipleri hareket halindeki lastik bot ile kaçmaya çalışan 34 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.Abone ol
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ‘TCSG-28’ Sahil Güvenlik botu hareket halindeki durdurdukları lastik bot içinde Afganistan uyruklu 34 kaçak göçmen yakaladı.
Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.