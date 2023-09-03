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Adana'da dere kenarında kadın cesedi bulundu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da dere kenarında kadın cesedi bulundu!

ADANA'da dere kenarında kadın cesedi bulundu. 4-5 günlük olduğu değerlendirilen cesedin bacak ve boyun kısımlarında yaralar olduğu görüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi'ndeki dere kenarında meydana geldi. Bölgede hayvan otlatan vatandaşlar, dere kenarında yürürken kötü bir koku alıp çevreyi incelemeye başladı.

Dere kenarında yürümeye devam eden vatandaşlar, kadın cesediyle karşılaştı.

Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polisin yaptığı incelemede, 4-5 günlük olduğu tahmin edilen cesedin bacak ve boyun kısımlarında yaraların olduğu tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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