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Ebrar Karakurt 'boş yapma Abdulhamid'i kime dedi? Ebrar Karakurt gündem oldu

Ebrar Karakurt 'boş yapma Abdulhamid'i kime dedi? Ebrar Karakurt gündem oldu

Özel hayatıyla tartışmaların odağındaki milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un "Boş yapma Abdulhamid" pankartının kendisini eleştiren bir Twitter kullanıcısı olduğu iddia edildi. Sosyal medya kullanıcıları Karakurt hakkında ikiye bölündü.

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A milli kadın voleybol tamımının oyuncusu Ebrar Karakurt gündemdeki yerini koruyor. Kadın sevgili tercihiyle tepkileri üzerine çeken Karakurt bu kez de açtığı pankartla tartışmaların odağı oldu.

Karakurt'un kendisine sataştığı iddiasıyla Abdülhamid adlı bir twitter kullanıcısına karşı "Boş yapma Abdulhamid" pankartı açtığı ileri sürüldü.

Ancak bu pankartı açan kişi Karakurt olunca tartışmalar alevlendi ve hedefin Osmanlı padişahı Abdülhamit olduğu iddia edildi.

Ebrar Karakurt'un, Abdülhamid Denge'ye cevabı kısa oldu: "Boş yapma Abdülhamid"... 'Abdülhamit' ismine saldırdığı suçlamaları yapılan Ebrar Karakurt bu eleştirilere de "Söz konusu arkadaşımızın ismi Ahmet, Mehmet veya Berke olabilirdi. Konu başka yerlere çekilmeye çalışılıyor. Pazar günü büyük bir maçımız var, ona konsantreyim. Ülkeme sevgiler" diye karşılık verdi.

Hal böyle olunca Karakurt taraftarları ve aleyhtarları sosyal medyada çok sayıda yorum yaptı. Twitter'da "Ebrar" ve "Abdulhamid" başlıkları TT listesine girdi. 

Sosyal medya ikiye bölündü

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