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Çocuklarda spor öncesi muayeneyi sakın ihmal etmeyin!

Çocuklarda spor öncesi muayeneyi sakın ihmal etmeyin!

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Dr. Bahattin Öncü, çocuklara spor öncesinde mutlaka kardiyoloji muayenesi yapılması gerektiğini söyledi.

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Spor esnasında, vücudun oksijen ihtiyacı arttığını belirten Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Dr. Bahattin Öncü, "Bunun karşılanabilmesi için de kan basıncı, kalp hızı, kalbin kasılma gücü ve dolayısıyla kalbin pompaladığı kan miktarı artmaktadır. Spor ile kalbin artan bu iş yüküne, sağlıklı bireylerin vücudu ve kalbi uyum sağlamakta sıkıntı çekmez. Ancak çocuklarda daha önceden belirti vermemiş bir kalp hastalığı varsa, spor sırasında göğüs ağrısı, bayılma, çabuk yorulma ve hatta ani ölüm bile görülebilmektedir" dedi.

Genç sporcularda ani ölümlerin çoğu doğuştan kalp yapısının bozukluklarından kaynaklandığını belirten Öncü, "Bu bozukluklar kalp kasının aşırı kalınlaşması, kalbi besleyen damarlarda yapısal farklılıklar ve kalpteki ritim bozukluklarıdır. Bu gibi önemli kalp hastalıklarının tanısını spor öncesinde çocuk kardiyoloji polikliniğinde yapılan muayene ile tespit etmek mümkündür. Bu nedenle tüm çocuklara spor öncesinde mutlaka kardiyoloji muayenesi önermekteyiz" diye konuştu.

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