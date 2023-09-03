Çorum'da park halindeki otomobile kurşun yağdırdılar!

Çorum'da gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler park halindeki bir otomobile kurşun yağdırdı.

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Olay, Ulukavak Mahallesi Tekceviz 7. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler park halindeki bir otomobili kurşunlayarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri kurşunlanan otomobilin bulunduğu olay yerinde incelemelerde bulundu.

Polis, olayın gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.