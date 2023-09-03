BIST 8.056
DOLAR 26,69
EURO 28,81
ALTIN 1.665,01
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Çorum'da park halindeki otomobile kurşun yağdırdılar!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çorum'da park halindeki otomobile kurşun yağdırdılar!

Çorum'da gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler park halindeki bir otomobile kurşun yağdırdı.

Abone ol

Olay, Ulukavak Mahallesi Tekceviz 7. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler park halindeki bir otomobili kurşunlayarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri kurşunlanan otomobilin bulunduğu olay yerinde incelemelerde bulundu.

Polis, olayın gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ebrar Karakurt 'boş yapma Abdulhamid'i kime dedi? Ebrar Karakurt gündem oldu
Ebrar Karakurt 'boş yapma Abdulhamid'i kime dedi? Ebrar Karakurt gündem oldu
New York'ta vegan gruplardan protesto! Dünyaca ünlü markaları protesto ettiler
New York'ta vegan gruplardan protesto! Dünyaca ünlü markaları protesto ettiler
Çocuklarda spor öncesi muayeneyi sakın ihmal etmeyin!
Çocuklarda spor öncesi muayeneyi sakın ihmal etmeyin!
Bakan Mehmet Özhaseki, seçim öncesi belediye başkanlarını uyardı: Bunu yapacaksanız aday olmayın
Bakan Mehmet Özhaseki, seçim öncesi belediye başkanlarını uyardı: Bunu yapacaksanız aday olmayın
Adana'da dere kenarında kadın cesedi bulundu!
Adana'da dere kenarında kadın cesedi bulundu!
Kalorifer borusu ile duvar arasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı!
Kalorifer borusu ile duvar arasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı!
Çanakkale'de kaçak göçmenlere geçit verilmedi! Lastik bot içerisinde 34 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de kaçak göçmenlere geçit verilmedi! Lastik bot içerisinde 34 kaçak göçmen yakalandı
İzmir açıklarında düzensiz göçmen trafiği! Kimi kurtarıldı, kimi yakalandı!
İzmir açıklarında düzensiz göçmen trafiği! Kimi kurtarıldı, kimi yakalandı!
Arnavutköy'de tırın çarptığı otomobil bariyerlere saplandı! 1'i bebek 4 kişi yaralandı
Arnavutköy'de tırın çarptığı otomobil bariyerlere saplandı! 1'i bebek 4 kişi yaralandı
Pendik'te yolda bekleyen tıra arkadan çarpan otomobil takla attı!
Pendik'te yolda bekleyen tıra arkadan çarpan otomobil takla attı!
Eski kocası dehşet saçtı markete kaçarak canını kurtardı
Eski kocası dehşet saçtı markete kaçarak canını kurtardı
Kerkük'teki ordu binasının KDP'ye verilmesi kararıyla ilgili flaş gelişme
Kerkük'teki ordu binasının KDP'ye verilmesi kararıyla ilgili flaş gelişme