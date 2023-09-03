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Samsun'da alt geçit suyla doldu! 4 kişi yüzerek kurtuldu!

Samsun'da alt geçit suyla doldu! 4 kişi yüzerek kurtuldu!

Samsun'da suyla dolan alt geçitte otomobilde mahsur kalan 4 kişi yüzerek kurtuldu.

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Kentte etkili olan sağanak nedeniyle 100. yıl Bulvarı Kilise Kavşağı'ındaki alt geçidi su bastı.

Otomobilleriyle suyun içinde kalan 3'ü kadın 4 kişi yüzerek alt geçitten çıkmayı başardı.

Kadınların bağırması üzerine çevredekiler yardıma koştu.

4 kişi park halindeki bir otobüse alındı.

Kurtulan kadınlardan biri, alt geçide girerken suyun az olduğunu ve geçebileceklerini düşündüklerini ancak bir anda dolan alt geçitte suyun içinde kaldıklarını belirterek, yüzerek kurtulabildiklerini anlattı.

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