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Zehirli iğne ile şehit edilen 40 asker anıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Zehirli iğne ile şehit edilen 40 asker anıldı

Sivas’ın Hafik ilçesi Çınarlı köyünde 1915-1916 yılları arasında Ermeni asıllı doktorun iğne ile zehir enjekte ederek şehit ettiği 40 askerimiz yapılan şehitlikte anılıyor.

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Sivas’ın Hafik ilçesine bağlı Çınarlı köyünde 1915-1916 yılları arasında yaşanan olay akıllardan silinmiyor. Şehitler diyarı olarak da anılan köyde 40 askerin bir Ermeni doktor tarafından zehirli iğne ile şehit edildiği biliniyor.

Rivayete göre; Merzifon taburu cepheye gittiği sırada zorlu kış şartları sebebiyle Çınarlı köyünde konakladı. Konaklama sırasında askerler hastalandı. Ermeni bir doktor tedavi etme bahanesi ile zehirli iğne yaparak 40 askeri şehit etti. Ermeni doktorun askerlere zehirli iğne yapması sonucu öldüğünün anlaşılması üzerine doktor da öldürüldü.

40 askerin kabirlerinin olduğu bölgeye ise şehitlik yapıldı. Köy sakinleri ve jandarma personelleri şehitliğin bakımını yaparak arife günleri burada dualar edip Kur’an-ı Kerim okuyorlar. Köy halkı ise sürekli şehitliği ziyaret edip şehitleri yalnız bırakmıyor.

“Askerleri doktorun zehirlediği ortaya çıkıyor”

Çınarlı köyünde yaşayan Şemsettin Özkan, tedavi için gittikleri doktorun askerleri zehirlediğinden bahsederek, “Askerler buraya gelip 5-6 ay konaklamışlar. Mevsimin kış olması ve o günün şartlarıyla askerler hastalanıyor. Hastalanan askerler revire gidiyor. Revirden gelen askerler birkaç gün sonra ölüyorlar. Ölen askerlerin morardığını görüyorlar. Üşütmeden, garipten, ayaklarında yaralar çıkan askerlerin revire gittikten sonra ölmeleri ve cesetlerinin morarması şüphelendiriyor. Bunun üzerine araştırılınca doktorun gayrimüslim olduğu öğreniliyor ve askerleri doktorun zehirlediği ortaya çıkıyor. Doktoru göz hapsine alıyorlar. Bazı rivayetlere göre doktor göz hapsi esnasında üzerine taşımış olduğu palaskayla kendini öldürüyor, bazı rivayetlere göre de Hafik’e götürülürken yolda ölüyor. Bizde burada yatan şehitlerimiz ve bütün şehitlerimiz için dua ettik, Allah kabul etsin” dedi.

“Askerlerimizin Ermeni bir doktor tarafından zehirleniyor”

Çınarlı köyü sakinlerinden Mehmet Topuz, köyde konaklayan askerlerin Ermeni bir doktor tarafından zehirlendiğinden bahsederek, “Burası 1915 Merzifon taburu askerlerinin burada konakladığı, hastalanan askerlerimizin Ermeni bir doktor tarafından zehirleniyor. Komutan bu işi fark ediyor ve denetliyor ama maalesef askerlerimiz zehirlenerek şehit oluyor” diye konuştu.

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