BIST 8.056
DOLAR 26,69
EURO 28,81
ALTIN 1.665,01
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kırıkkale'de korkunç kaza! Yağmurdan kayganlaşan yolda araç takla attı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kırıkkale'de korkunç kaza! Yağmurdan kayganlaşan yolda araç takla attı: 3 yaralı

Kırıkkale'de yağan yoğun yağmur nedeniyle kayganlaşan yollarda kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Meydana gelen kazada otomobil içerisindeki 3 kişi yaralandı.

Abone ol

Kırıkkale-Ankara D200 kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana gelen kazada, R.B. idaresindeki 34 VZ 9492 plakalı otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda takla atarak ters devrildi.

Kazada yaralanan sürücü R.B. ile yolculardan H.B. ve M.A. ekiplerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 3 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka bırakıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Boğazı, gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı
İstanbul Boğazı, gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı
Çocukların üzerinde büyük travmalar yaratıyor! İşte boşanma sürecindeki anne babaların dikkat etmesi gerekenler
Çocukların üzerinde büyük travmalar yaratıyor! İşte boşanma sürecindeki anne babaların dikkat etmesi gerekenler
Gaziantep FK-Galatasaray maçında tartışmalı pozisyon! Penaltı doğru mu? Erman Toroğlu'ndan flaş açıklama...
Gaziantep FK-Galatasaray maçında tartışmalı pozisyon! Penaltı doğru mu? Erman Toroğlu'ndan flaş açıklama...
A Milli Futbol Takımı'nın Euro 2024 mesaisi başlıyor!
A Milli Futbol Takımı'nın Euro 2024 mesaisi başlıyor!
Adalet Bakanı açıkladı! 9 yeni adliye ve 2 adli tıp binası yapılacak!
Adalet Bakanı açıkladı! 9 yeni adliye ve 2 adli tıp binası yapılacak!
Adana'da eşek eti operasyonu! 12 eşek ele geçirildi
Adana'da eşek eti operasyonu! 12 eşek ele geçirildi
Samsun'da alt geçit suyla doldu! 4 kişi yüzerek kurtuldu!
Samsun'da alt geçit suyla doldu! 4 kişi yüzerek kurtuldu!
Çorum'da park halindeki otomobile kurşun yağdırdılar!
Çorum'da park halindeki otomobile kurşun yağdırdılar!
Ebrar Karakurt 'boş yapma Abdulhamid'i kime dedi? Ebrar Karakurt gündem oldu
Ebrar Karakurt 'boş yapma Abdulhamid'i kime dedi? Ebrar Karakurt gündem oldu
New York'ta vegan gruplardan protesto! Dünyaca ünlü markaları protesto ettiler
New York'ta vegan gruplardan protesto! Dünyaca ünlü markaları protesto ettiler
Çocuklarda spor öncesi muayeneyi sakın ihmal etmeyin!
Çocuklarda spor öncesi muayeneyi sakın ihmal etmeyin!
Bakan Mehmet Özhaseki, seçim öncesi belediye başkanlarını uyardı: Bunu yapacaksanız aday olmayın
Bakan Mehmet Özhaseki, seçim öncesi belediye başkanlarını uyardı: Bunu yapacaksanız aday olmayın