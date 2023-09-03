İzmir'de acı kaza! 100 metrelik şarampolden yuvarlanan sürücü can verdi
İzmir'in Karabağlar ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet 100 metrelik yükseklikten şarampole devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.Abone ol
Kaza, sabah saatlerinde Ali Fuat Erden Mahallesi 9781 Sokak’ta meydana geldi. Selahattin Faydalı (28) idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik yükseklikten yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Faydalı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Faydalı’nın olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşarken, Faydalı’nın cansız bedeni morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.