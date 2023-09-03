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Yozgat'ta çocukların bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yozgat'ta çocukların bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı!

Yozgat'ta direğe asılı Türk bayrağının katlandığını gören çocukların bayrağı düzelttiği anları izleyenleri duygulandırdı.

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Yozgat’ın en işlek caddelerinden Lise Caddesinde yürüyen gençler, aydınlatma direğinde asılı bulunan Türk bayrağının katlanmış olduğunu gördü.

Arkadaşını omzuna alarak bayrağı düzeltmeye çalışan gençlerin mücadelesi görenleri duygulandırdı. Gençler, katlanan bayrağı düzeltirken o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Gençler bayrağı düzelttikten sonra caddeden ayrıldı.

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