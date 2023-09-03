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Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil İtalya’da evlendi

Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil İtalya’da evlendi

Sunucu Burcu Esmersoy, 1,5 yıldır aşk yaşadığı iş insanı Nazım Akmandil ile İtalya’nın Puglia şehrinde dünyaevine girdi.

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1,5 yıldır aşk yaşayan Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil’in nikâhına aileleri ve dostları katıldı. Esmersoy, tören sırasında mutluluk gözyaşları döktü.

Sunucu, törende tasarımcı arkadaşı Özgür Masur imzalı gelinlik giydi. Esmersoy ve Akmandil, daha sonra İstanbul ve Bodrum’da düğün yapacak.

Burcu Esmersoy, Nazım Akmandil ile tanışma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:

Bir sabah 8.15 uçağıyla Berlin’e uçarken, bomboş bir uçakta 2A ve 2B’ye oturduk biz. Boş uçakta yan yana! Uçak kalkmadan uyurum ben, yorucu bir tempoda çalıştığım için hep uyurum ben. Dikine uyuyabilen bir insanım, ne kadar hoş bir çocuk onun yanında uyumayayım şimdi horlarım ben diye, başka yere oturdum. Uçak indi, uçaktan indik, pasaport kuyruğuyla karşılaştım, 1 saat 45 dakika! O kuyrukta 2 tane Türk, konuşmaya başladık. Hikayeyi kimse bilmiyor, ilk kez anlatıyorum.

Burcu Esmersoy 2005-2008 yılları arasında Massimo Cusimano, 2018-2019 yılları arasında da Berk Suyabatmaz ile evlilik yaşamıştı.

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