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Gaziantep'te polis ekiplerinden silah operasyonu! Çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gaziantep'te polis ekiplerinden silah operasyonu! Çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi: 1 gözaltı

Gaziantep'te polis ekiplerinin iki ayrı adrese yaptığı operasyonda çok sayıda ruhsatsız kurusıkı tabanca, av tüfeği ve silah yedek parçası ile fişek ele geçirildi. Operasyonda sonucu 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen iki adrese yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda sırasındaki aramalarda ruhsatsız olduğu tespit edilen 130 adet kurusıkı tabanca, 64 adet av tüfeği, 340 adet fişek ve 791 adet silah yedek parçası ile şarjör ele geçirildi.

Operasyon sonucunda ele geçirilen silahları bulundurduğu ve satışını yaptığı tespit edilen H.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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