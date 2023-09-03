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Tunus'ta Nahda Hareketi Şura Konseyi Başkanına ev hapsi!

Tunus'ta Nahda Hareketi Şura Konseyi Başkanına ev hapsi!

Tunus'ta muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi, güvenlik yetkililerinin Nahda Hareketi Partisi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim el-Haruni'yi ev hapsine aldığını duyurdu.

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Ulusal Kurtuluş Cephesinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bir güvenlik ekibinin Nahda Hareketi Partisi Şura Konseyi Başkanı Haruni'ye bu geceden (cumartesi) itibaren evinde ev hapsinde tutulduğu yönünde bilgi verdiği bilgisini aldık." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu ev hapsi kararının "keyfi" olarak nitelendirildiği açıklamada, bu adımın Nahda Hareketi liderlerinin tutuklanması, tüm genel merkezlerinin kapatılması ve kadroları ile aktivistlerinin tehdit edilmesi bağlamında geldiği ifade edildi.

Açıklamada, Haruni'ye verilen ev hapsinin, Tunus'ta demokrasi ve özgürlükleri hedef alan olaylardan biri olduğu belirtilerek, söz konusu karar partilerin iç işlerine müdahale etme ve egemenlik kararlarını etkileme girişimi olarak değerlendirildi.

Son olarak, Nahda Hareketi Partisi Şura Konseyi Başkanı Haruni ve hareketiyle tam dayanışma içinde olunduğu ifade edildi.

Tunus resmi makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Tunus’ta siyasilere yönelik tutuklamalar

Tunus'ta 11 Şubat'tan bu yana siyasiler, gazeteciler, aktivistler, hakimler ve iş insanlarını kapsayan gözaltı operasyonları düzenleniyor. Bu operasyonlar kapsamında birçok muhalif cezaevine konuldu.

Tutuklamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Kays Said yaptığı açıklamada, siyasilere yönelik gözaltıların "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" ve ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlardan ötürü gerçekleştirildiğini söylemişti.

Muhalefet ise soruşturmayı siyasi olarak niteliyor ve Said'i demokrasiye aykırı hareket etmekle suçluyor.

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