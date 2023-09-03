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Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla emeklilere ikramiye verilecek iddiası

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla emeklilere ikramiye verilecek iddiası

Emekli aylıklarına 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra ara zam yapılmasının konuşulduğu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle emeklilere üçüncü bir ikramiye verileceği iddia edildi.

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Emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasının TBMM'de gündeme geleceği ileri sürülürken ortaya atılan yeni bir iddia emeklileri heyecanlandırdı.

Sabah gazetesindeki haberde yaklaşık 17 milyon emeklinin Ramazan ve Kurban bayramlarında iki kez ikramiye aldığı hatırlatılarak, bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla bir üçüncü ikramiye ödenmesinin gündeme geldiği öne sürüldü.

Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının düzenleme için hazırlık yaptığı öğrenildi.

5 bin liralık rakam üzerinde uzlaşı sağlandı

Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar da devam ediyor. İlk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği ve bu rakam üzerinde uzlaşı sağlandığı belirtildi. İkramiye, bir defaya mahsus olmak üzere verilecek.

Ancak bakanlıklar henüz bir resmi açıklama yapmadı. Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Emekliye ara zam TBMM açıldıktan sonra gündeme gelecek
Haberde verilen detaylara göre emekli aylıklarına ara zam konusunun ekim ayında TBMM'nin açılması ile gündeme gelmesi bekleniyor.

Öte yandan emeklilere yapılacak ara zam ile ilgili çeşitli formüller masaya geldi. Önümüzdeki Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam, memur emeklileri de toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alacak.

Seyyanen artış yapılabilir

Ancak bir iyileştirme de gündemde. Bu iyileştirme Ocak artışıyla birlikte yapılabileceği gibi, öncesinde de hayata geçirilebilecek. Özellikle Ekim ayında TBMM'nin açılmasıyla konunun Meclis gündemine de gelmesi bekleniyor.

Gündeme gelen formüllerden birisi seyyanen artış. Özellikle 7.500 TL'nin altında maaş alanlar başta olmak üzere belirlenecek bir miktar ile seyyanen artış yapılabilir.

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