BIST 8.056
DOLAR 26,69
EURO 28,81
ALTIN 1.665,01
HABER /  SPOR

Afyonkarahisar'daki Dünya Motokros Şampiyonası'nda ikinci gün

Afyonkarahisar'daki Dünya Motokros Şampiyonası'nda ikinci gün

Afyonkarahisar'da düzenlenen FIM Dünya Motokros Şampiyonası'nda (MXGP) ikinci gün yarışları yapıldı.

Abone ol

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda, MXGP, Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2), Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) ve Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın (MXWOMEN) sıralama ve 1. ile 2. ayak yarışları yapıldı.

Yarışlarda, MXWOMEN'ın son ayağı olan Türkiye etabında ilk yarışı, Kawasaki'den Yeni Zelandalı Courtney Duncan kazanırken, ikinciliği Yamaha'dan Alman Larissa Papenmeier, üçüncülüğü ise GASGAS'tan İspanyol Daniela Guillen elde etti.

Bugün yapılan ikinci yarışı, Fantic'ten Hollandalı Lynn Valk ilk sırada tamamladı. İkinci ise Kawasaki'den Yeni Zelandalı Courtney Duncan oldu ve Duncan şampiyonluğunu ilan etti.

Böylece Duncan, dördüncü kez dünya şampiyonu olarak yarışı tamamladı. Üçüncü ise, KTM’den Danimarkalı Sara Andersen oldu.

Dünya Şampiyonasında Kawasaki'den Yeni Zelandalı Courtney Duncan, dördüncü kez Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonu oldu. 270 puanla şampiyon olan Duncan'ın ardından GASGAS'dan İspanyol Daniela Guillen 250 puanla ikinci olurken 230 puan toplayan Kawasaki'den Hollandalı Van Drunen üçüncü oldu.

Yarışın ardından ödül töreni düzenlendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep'te polis ekiplerinden silah operasyonu! Çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi: 1 gözaltı
Gaziantep'te polis ekiplerinden silah operasyonu! Çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi: 1 gözaltı
Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla emeklilere ikramiye verilecek iddiası
Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla emeklilere ikramiye verilecek iddiası
Uzmandan 'Valizinizi vermeden fotoğrafını çekin' uyarısı
Uzmandan 'Valizinizi vermeden fotoğrafını çekin' uyarısı
Tunus'ta Nahda Hareketi Şura Konseyi Başkanına ev hapsi!
Tunus'ta Nahda Hareketi Şura Konseyi Başkanına ev hapsi!
Yozgat'ta çocukların bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı!
Yozgat'ta çocukların bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı!
Malatya'da 25 bin TL’ye çoban bulunamıyor
Malatya'da 25 bin TL’ye çoban bulunamıyor
Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil İtalya’da evlendi
Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil İtalya’da evlendi
Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları aralıkta yapılacak
Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları aralıkta yapılacak
Zehirli iğne ile şehit edilen 40 asker anıldı
Zehirli iğne ile şehit edilen 40 asker anıldı
İzmir'de acı kaza! 100 metrelik şarampolden yuvarlanan sürücü can verdi
İzmir'de acı kaza! 100 metrelik şarampolden yuvarlanan sürücü can verdi
Muğla'da lastik botla yurt dışına gitmek isteyen düzensiz göçmenler yakalandı!
Muğla'da lastik botla yurt dışına gitmek isteyen düzensiz göçmenler yakalandı!
ABD Açık'ta Pegula ve Medvedev son 16'ya kaldı
ABD Açık'ta Pegula ve Medvedev son 16'ya kaldı