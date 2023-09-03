Kuşadası'ndairajı alamayan otomobil takla atıp su kanalına düştü: 2 yaralı

Aydın Kuşadası'nda virajı alamayan otomobil takla atarak sürüklendi. Yağmur suyu kanalına düşerek durabilen otomobilde 2 kişi yaralandı.

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Kaza 2 Eylül Cumartesi günü saat gece saatlerinde Kuşadası-İzmir karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. yönetimindeki 35 AN 0662 plakalı otomobil viraja girdiği sırada sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı.

Metrelerce sürüklenen otomobil yolun kenarında bulunan yağmur suyu kanalına düştü. Yan yatan otomobildeki E.A. ile Y.E.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.