Dünya Barış Günü'nde Antik Tiyatro’da barış ezgileri

Bodrum Belediyesi tarafından 1 Eylül Dünya Barış Günü çerçevesinde Bodrum Antik Tiyatro’da Antakya Medeniyetler Korosu konseri düzenlendi.

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Hatay’ın Antakya ilçesinde 2007 yılında kurulan, 2012 yılında Nobel Barış Ödülüne aday gösterilen ve şefliğini Yılmaz Özfırat’ın gerçekleştirdiği, 3 semavi dine ve 6 farklı mezhebe sahip kişilerden oluşan Antakya Medeniyetler Korosu, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde dinleyicilerine muhteşem bir konser sergiledi.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen konser etkinliğinde Şef Yılmaz Özfırat’ın yönetiminde dostluk ve barış şarkıları seslendirildi. Duygusal anların yaşandığı konser etkinliğinde Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Meclis Üyesi-Koordinatör Emel Çakaloğlu da konseri dinleyenler arasındaydı. Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organizasyonuyla gerçekleşen konser 3 saat sürdü.

6 Şubat’ta meydana gelen depremde 7 sanatçısı enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Antakya Medeniyetler Koro Şefi Yılmaz Özfırat, konserde Bodrum Belediyesi’ne ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a yapmış olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederek, “Buradan yardımlar toplandı, belediyeden personeller Hatay’a gittiler. Orada çizmelerini giydiler. Temizlik işçisinden psikoloğuna kadar belediyede ne kadar imkân varsa oraya aktardılar ve oradaki o yaraları sarmaya çalıştılar. Bunun da bir mimarı var ve bizim yaralarımıza da merhem oldu. O kişi de Ahmet Başkandır. Kendisine çok teşekkür ediyorum ve kocaman bir alkış istiyorum" dedi.

Hatay’da görev alan belediye personellerini sahneye çağıran Şef Özfırat, onların nezdinde bütün belediye personeline teşekkür etti.

Konserde konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, depremde yapılan çalışmalara değinerek, “Biz Bodrum halkının vicdanını temsil ediyoruz. O yüzden Hatay, İskenderun, Malatya’da, tüm bölgede Bodrum halkının kadirşinas, hayırsever, yardımsever duygularını hayata geçirmeye çalıştık. Tabii ki bu güzel kardeşlerimle ve Bodrum gönüllüleriyle beraber. Ne mutlu ki sizlerden bugün bu güzel sözleri duyuyoruz. İnanın bütün verdiğimiz emek, ter, yorgunluk ve mücadelenin şu anda hepsi geçti. Yeni bir enerjiyle belki de yeni mücadelelere devam edeceğiz. Yılmaz’a bu güzel sözleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.