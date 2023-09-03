Aydın'da jandarma ekipelri uyuşturucuya geçit vermedi! 7 kişi gözaltına alındı

Aydın'da jandarma ekiplerinin 4 ilçede yaptığı uyuşturucu aramasında şüpheli 7 kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Abone ol

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Efeler, Germencik, Kuyucak ve Söke ilçelerinde yapılan çalışmalar çerçevesinde K.E., E.D., E.R., Ö.A., B.A., A.B. ile H.İ.B. isimli şahıslar şüphe üzerine durduruldu.

Durdurulan 7 şüphelinin üzerlerinden yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde K.E., E.D., E.R., Ö.A., A.B., ve H.İ.B. isimli şüpheli şahısların uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.