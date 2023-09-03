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Kapıkule'de 21,3 milyon liralık kaçak oto yedek parçasına el konuldu!

Kapıkule'de 21,3 milyon liralık kaçak oto yedek parçasına el konuldu!

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 21,3 milyon lira olan 5 bin 338 oto yedek parçası ele geçirildi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gümrük muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri risk analiz çalışmaları çerçevesinde, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen tırı mercek altına aldı.

X-ray taramasına yönlendirilen tırda, şüpheli yoğunluklar tespit edildi. Bunun üzerine tır, fiziki aramaya tabi tutuldu. Aracın dorsesinin alt kısmında, beyaz çuvallara gizlenmiş, 5 bin 338 oto yedek parçası ele geçirildi.

Oto yedek parçalarının piyasa değerinin ise toplam 21 milyon 347 bin lira olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Savcılığı nezdinde devam ediyor.

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