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Konya Acıgöl'de askeri mühimmat vatandaşı korkuttu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Konya Acıgöl'de askeri mühimmat vatandaşı korkuttu!

Konya Karapınar'da bulunan Acıgöl'de vatandaşlar tarafından kayalıkların üzerinde askeri mühimmat bulundu. Askeri mühimmat bomba imha ekipleri tarafından imha edildi.

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Olay, Karapınar ilçesinde bulunan Acıgöl'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar, Acıgöl'ün kayalıklarının arasında iki ağzı kapatılmış metal cisimin olduğunu fark etti.

Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Yapılan incelemede metal cismin patlamamış askeri mühimmat olduğunu tespit eden ekipler, Acıgöl etrafındaki yolları trafiğe kapatarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Olay yerine gelen bomba imha ekipleri tarafından gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından kontrollü bir şekilde askeri mühimmat imha edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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