Deniz marullarından, hidrojen gazı elde ediyorlar!

9 Eylül Üniversitesi öğrencileri geliştirdikleri projeyle deniz yüzeyinde oluşan ‘Deniz marullarıyla’ yeni nesil araçlarda kullanılacak hidrojen gazı elde ediyor.

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Türkiye'nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Cumhuriyetin 100’üncü yılında teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı. Beşinci gününde de onlarca etkinliğe ev sahipliği yapan TEKNOFEST, binlerce vatandaşı ağırlıyor.

TEKNOFEST’te yer alan 9 Eylül Üniversitesi biyoteknoloji ana bilim dalında yüksek lisans öğrencisi Sema Doğmaz, Denizde bulunan deniz marullarını öğüterek yeni nesil araçlarda kullanılmak üzere hidrojen gazı elde ediyor.

Konuya ilişkin İHA’ya açıklamalarda bulunan Doğmaz, “Yeşil anaparteküller yoluyla biyohidrojen enerjisi üzerine çalışıyorum. Denizin yüzeyinde oluşan kirlilik nedeniyle deniz marulları koku oluşturuyor. Oluşan kirliliği ekipleri toplayarak bertaraf ediyor. Bizde bunu değerlendirmek amacıyla bir çalışma başlattık. Deniz marulu kullanarak hidrojen üretiyoruz. Öncelikle denizden toplanan deniz marulları yıkayarak kuruttuk daha sonra ise öğüttük. Öğütülen marulları kullanarak cihazımız sayesinde deniz marullarının özünü elde ediyoruz. Daha sonra gümüş partiküller sentezliyoruz. Bununla daha sonra ise hidrojen elde ediyoruz. Elde edilen hidrojen gazını araçlarda kullanmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Doğmaz, projenin literatüre ilk defa kazandırıldığını ve patent başvurusunu yaptıklarını ifade etti. Doğmaz, katma değeri yüksek sıfır atık projesine destek olacak bir ürün elde ettiklerini söyledi.