Yalova'da ağaca çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı!

Yalova-Termal yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Termal istikametinden Yalova istikametine seyreden M.Ş idaresindeki 54 DV 106 plakalı otomobil, Yenimahalle mevkiinde kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

Kazada ön koltuğunda bulunan kadın yolcu M.Ö olay yerinde feci şekilde can verdi. Kazada yaralanan 3 yaralı ise olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.