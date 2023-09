Bu ilçede her eve bir bisiklet hediye ediliyor!

Yalova'nın Altınova Belediyesi, ilçedeki her haneye bisiklet hediye ediyor. Bisikletlerin mahalle mahalle düzenlenen programlarla dağıtımı yapılıyor.

Altınova Belediyesi tarafından “Her evde bir bisiklet, her evde hareket, her yerde bereket olacak” sloganı ile başlatılan projede bisiklet dağıtımları devam ediyor. Çocukların büyük bir heyecan ve mutlulukla karşıladığı özel proje, büyükleri de heyecanlandırıyor. Bisiklet projesini başlatan Altınova Belediyesi, ilçenin en büyük iki mahallesinden birinde dağıtımları tamamladı. Hürriyet Mahallesi’nin adından Cumhuriyet Mahallesi’nde de her eve bir bisiklet dağıtımı devam ediyor.

“Bisiklet kenti olacağız”

Her hafta salı ve cuma günleri düzenlenen törenlere vatandaşlara bisiklet dağıtıldığını söyleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Birçok değere sahip olan Altınova, aynı zamanda bisiklet kenti olacak. Bisiklet dağıtımlarımıza devam ediyoruz. 'Altın Şehir Altınova'da bisikletle sağlıklı bir ortamı yakalamaya çalışıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bisiklet yollarımızı da tamamlayarak burada sağlıklı, güvenli şekilde bisiklete binmeyi sağlamış olacağız. Bu bisikletleri Altınova belediyemizin öz kaynaklarıyla temin ediyoruz. Her eve bir tane olmak üzere vatandaşlarımıza bisikletleri teslim ediyoruz. Yıl sonuna kadar da bu kampanyamız devam edecek. Yıl sonuna kadar Altınova’ya yeni gelen ikametgâhlarını ilçemize alan vatandaşlarımıza bir tane bisiklet vereceğiz. Ben tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum. Altınova olarak ‘pedallıyoruz’ diyoruz. İnşallah sağlıklı bir ortamda Altınova’da hep beraber kardeşçe, birlikte yaşayacağız” dedi.