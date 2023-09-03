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Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri İstanbul'da buluştu

Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri İstanbul'da buluştu

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üye ülkelerinin Devlet Başkanlarının Dış Politika Konularındaki Yardımcıları/Danışmanları Gayriresmi Toplantısı düzenlendi.

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Azerbaycan'ın girişimiyle İstanbul'daki TDT Sekretaryası binasında düzenlenen toplantıya, TDT üyesi ülkelerden delegasyonların yanı sıra Sekretarya yetkilileri katıldı.

Toplantıda, üye devletler arasında siyasi, ekonomik ve insani alanlarda daha fazla işbirliğine duyulan ihtiyaç vurgulanarak TDT faaliyetlerinin geliştirilmesi üzerinde duruldu.

Bunun yanı sıra katılımcılar, Kazakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek TDT 10. Zirvesi'nin düzenlenmesine ilişkin konuları ele alarak, zirve sırasında imzalanacak belgelerin Türk dünyasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak hedeflerin ilerletilmesi açısından önemini vurguladı.

Görüşmelerde ayrıca uluslararası ve bölgesel örgütlerle işbirliğinin genişletilmesi konusu ele alındı.

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