BIST 8.056
DOLAR 26,69
EURO 28,81
ALTIN 1.665,01
HABER /  GÜNCEL

İstanbul Bağcılar'da PKK operasyonu! 6 kişi gözaltında!

İstanbul Bağcılar'da PKK operasyonu! 6 kişi gözaltında!

İSTANBUL'un BAĞCILAR ilçesinde PKK silahlı terör örgütü propagandası yaparak havai fişekli eylem gerçekleştiren 6 şüpheli şahıs gözaltına alında. Firari olan 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Abone ol

Bağcılar’da geçtiğimiz Cuma günü Demirkapı Mahallesi’nde PKK silahlı terör örgütünü destekleyen sloganlar eşliğinde havai fişekli eylem yaptıkları tespit edilen 9 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, polis ekiplerinin Bağcılar ve Küçükçekmece’de 10 ayrı adrese düzenlediği operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalandı. Diğer 3 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar hala devam ediyor.

Yapılan operasyonda, şüpheli şahıslara ait dijital materyaller, örgütsel içerikli yasaklı yayınlar, 1 adet pompalı av tüfeği ve tüfeğe ait 4 adet fişek ele geçirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Maske geri mi dönüyor? Uzman isimden 'Eris' virüsü hakkında çarpıcı uyarılar
Maske geri mi dönüyor? Uzman isimden 'Eris' virüsü hakkında çarpıcı uyarılar
Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri İstanbul'da buluştu
Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri İstanbul'da buluştu
Yalova'da ağaca çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı!
Yalova'da ağaca çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı!
Van-Hakkari yolu Güzeldere Tüneli ile daha güvenli olacak!
Van-Hakkari yolu Güzeldere Tüneli ile daha güvenli olacak!
Derince sahilinde Bora Duran rüzgarı esti!
Derince sahilinde Bora Duran rüzgarı esti!
Bursa'da beraber alkol aldığı arkadaşıyla kavga eden şahıs arkadaşını 3. kattan attı!
Bursa'da beraber alkol aldığı arkadaşıyla kavga eden şahıs arkadaşını 3. kattan attı!
Eskişehir'de vatandaşlar yetkililere seslendi: En son çarem kendimi yakacağım
Eskişehir'de vatandaşlar yetkililere seslendi: En son çarem kendimi yakacağım
Hindistan'ın uzay aracı, Ay'ın güney kutbundaki görevini tamamladı!
Hindistan'ın uzay aracı, Ay'ın güney kutbundaki görevini tamamladı!
Deniz marullarından, hidrojen gazı elde ediyorlar!
Deniz marullarından, hidrojen gazı elde ediyorlar!
Konya Acıgöl'de askeri mühimmat vatandaşı korkuttu!
Konya Acıgöl'de askeri mühimmat vatandaşı korkuttu!
Dünya Barış Günü'nde Antik Tiyatro’da barış ezgileri
Dünya Barış Günü'nde Antik Tiyatro’da barış ezgileri
Aydın'da jandarma ekipelri uyuşturucuya geçit vermedi! 7 kişi gözaltına alındı
Aydın'da jandarma ekipelri uyuşturucuya geçit vermedi! 7 kişi gözaltına alındı