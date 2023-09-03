Sakarya'da denize girmek yasaklandı

SAKARYA'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.Abone ol
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.
Olumsuz deniz şartları nedeniyle ilçelerin kaymakamlıklarınca saat 12.10 itibarıyla denize girmek yasaklandı.
Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, halkı suya girmemeleri konusunda uyarıyor.
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