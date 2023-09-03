Manisa'da müteahhit sevgili, anne-kızı öldürüp intihar etti! Türkiye'nin konuştuğu vahşetin nedeni meğer...
MANİSA'nın Akhisar ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Veysel Mızrak (47) isimli canavar, kısa süre önce ayrıldığı sevgilisi Meliha Uludağ (47) ve kızı Cansu Dönmez (20) ile sokak ortasında tartıştı. Tartışma sırasında silahını çıkaran cani, anne ve kızın kafasına sıktı. Ardından da kendi başına sıktı. Veysel Mızrak ve Meliha Uludağ olay yerinde, Cansu Dönmez ise hastanede öldü. Kan donduran olayın nedeni ortaya çıktı.
Tüyleri diken diken eden vahşet Manisa'da yaşandı. Müteahhit Veysel Mızrak, park halindeki otomobilinin yanında beklerken, mahalleye giren Meliha Uludağ ve Cansu Dönmez ile tartıştı.
Yeni Asır'ın haberine göre; Gerginliğin artması sonucu Mızrak, iki kadına art arda ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Dönmez ve Uludağ kanlar içerisinde yere yığıldı.
Bu sırada Veysel Mızrak elindeki tabanca ile kendisini başından vurdu.
Anne ve kızını gözünü kırpmadan başlarından vuran Veysel Mızrak kanlar içinde yerde yatan anne kızdan bir kaç metre uzaklaştıktan sonra elindeki silahı bu seferde kendi kafasına dayayarak tetiğe bastı.