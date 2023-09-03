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Batman'da el freni çekilmeyen iş makinasının altında kalan 15 yaşındaki çocuk can verdi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Batman'da el freni çekilmeyen iş makinasının altında kalan 15 yaşındaki çocuk can verdi!

Batman Kozluk'ta el freni çekilmeyen park halindeki iş makinasının altında kalan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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Olay, dün akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu köyünde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs el frenini çekmeyi unutarak park ettiği iş makinesinin başından ayrıldıktan sonra hareketlenen araç, sürüklenmeye başladı.

O esnada iş makinesinin önünde bulunan 15 yaşındaki Efe Karataş, duvar ile iş makinesi arasında sıkışarak ağır yaralandı.

Durumu gören yakınlarının müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartılan talihsiz genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazanın yaşandığı yere sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan talihsiz gencin cansız bedeni yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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