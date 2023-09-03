BIST 8.056
DOLAR 26,69
EURO 28,81
ALTIN 1.665,01
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Afyonkarahisar'da refuje girip bariyerlere çarpan araçta 24 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Afyonkarahisar'da refuje girip bariyerlere çarpan araçta 24 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç refuje girip bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada hafif ticari aracın 24 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, Sinanpaşa ilçesi Güney beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.H.B., idaresindeki 63 AK 011 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç ardından orta refüje girip bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araçtan dışarı fırlayan 24 yaşındaki F.K., isimli genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen 112 Acil servis ambulansı ile yaralanan sürücü İ.H.B., hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Adıyaman'da kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı!
Adıyaman'da kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı!
Konya'da düğüne gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü!
Konya'da düğüne gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü!
MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı!
MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı!
Zonguldak'ta 3.5 milyon yıllık mağara turistlerin göz bebeği oldu! Ziyaretçi rekoru kırdı
Zonguldak'ta 3.5 milyon yıllık mağara turistlerin göz bebeği oldu! Ziyaretçi rekoru kırdı
Bu ilçede her eve bir bisiklet hediye ediliyor!
Bu ilçede her eve bir bisiklet hediye ediliyor!
Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Sakarya'da denize girmek yasaklandı
İstanbul'da yalnız yaşayan emekli albay evinde ölü bulundu!
İstanbul'da yalnız yaşayan emekli albay evinde ölü bulundu!
Galatasaray'da oynayan Juan Mata, Vissel Kobe'ye transfer oldu
Galatasaray'da oynayan Juan Mata, Vissel Kobe'ye transfer oldu
İstanbul Bağcılar'da PKK operasyonu! 6 kişi gözaltında!
İstanbul Bağcılar'da PKK operasyonu! 6 kişi gözaltında!
Maske geri mi dönüyor? Uzman isimden 'Eris' virüsü hakkında çarpıcı uyarılar
Maske geri mi dönüyor? Uzman isimden 'Eris' virüsü hakkında çarpıcı uyarılar
Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri İstanbul'da buluştu
Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri İstanbul'da buluştu
Yalova'da ağaca çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı!
Yalova'da ağaca çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı!