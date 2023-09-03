Afyonkarahisar'da refuje girip bariyerlere çarpan araçta 24 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç refuje girip bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada hafif ticari aracın 24 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

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Olay, Sinanpaşa ilçesi Güney beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.H.B., idaresindeki 63 AK 011 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç ardından orta refüje girip bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araçtan dışarı fırlayan 24 yaşındaki F.K., isimli genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen 112 Acil servis ambulansı ile yaralanan sürücü İ.H.B., hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.