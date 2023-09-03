BIST 8.056
DOLAR 26,69
EURO 28,81
ALTIN 1.665,01
HABER /  GÜNCEL

Başakşehir'de bir grubun asker eğlencesi felakete sebep oluyordu! Yolu kapatıp yaktıkları meşaleyi çayırlık alana attılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Başakşehir'de bir grubun asker eğlencesi felakete sebep oluyordu! Yolu kapatıp yaktıkları meşaleyi çayırlık alana attılar

İstanbul Başakşehir'de askere giden kişi için asker eğlencesi düzenleyen bir grup eğlence sırasında yolu kapattı. Sadece yolu kapatmakla kalmayan grup yaktıkları meşaleleri söndürmeden çayırlık alana attı. o anlar kameralara yansıdı.

Abone ol

Olay, dün gece saatlerinde Bahçeşehir Mahallesi'nde gerçekleşti. Asker eğlencesi için konvoy yapan bir grup önce yolu trafiğe kapatıp yüksek sesle şarkı açıp eğlendi daha sonra eğlenmek için yaktıkları meşaleyi sönmeden evlerin yanında bulunan çayırlık alana atıp yollarına devam etti. Asker eğlencesi bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cristiano Ronaldo'ya rekor dayanmıyor tarihe geçti
Cristiano Ronaldo'ya rekor dayanmıyor tarihe geçti
Afyonkarahisar'da refuje girip bariyerlere çarpan araçta 24 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
Afyonkarahisar'da refuje girip bariyerlere çarpan araçta 24 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
Adıyaman'da kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı!
Adıyaman'da kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı!
Konya'da düğüne gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü!
Konya'da düğüne gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü!
MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı!
MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı!
Zonguldak'ta 3.5 milyon yıllık mağara turistlerin göz bebeği oldu! Ziyaretçi rekoru kırdı
Zonguldak'ta 3.5 milyon yıllık mağara turistlerin göz bebeği oldu! Ziyaretçi rekoru kırdı
Bu ilçede her eve bir bisiklet hediye ediliyor!
Bu ilçede her eve bir bisiklet hediye ediliyor!
Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Sakarya'da denize girmek yasaklandı
İstanbul'da yalnız yaşayan emekli albay evinde ölü bulundu!
İstanbul'da yalnız yaşayan emekli albay evinde ölü bulundu!
Galatasaray'da oynayan Juan Mata, Vissel Kobe'ye transfer oldu
Galatasaray'da oynayan Juan Mata, Vissel Kobe'ye transfer oldu
İstanbul Bağcılar'da PKK operasyonu! 6 kişi gözaltında!
İstanbul Bağcılar'da PKK operasyonu! 6 kişi gözaltında!
Maske geri mi dönüyor? Uzman isimden 'Eris' virüsü hakkında çarpıcı uyarılar
Maske geri mi dönüyor? Uzman isimden 'Eris' virüsü hakkında çarpıcı uyarılar