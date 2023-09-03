Başakşehir'de bir grubun asker eğlencesi felakete sebep oluyordu! Yolu kapatıp yaktıkları meşaleyi çayırlık alana attılar

İstanbul Başakşehir'de askere giden kişi için asker eğlencesi düzenleyen bir grup eğlence sırasında yolu kapattı. Sadece yolu kapatmakla kalmayan grup yaktıkları meşaleleri söndürmeden çayırlık alana attı. o anlar kameralara yansıdı.

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Olay, dün gece saatlerinde Bahçeşehir Mahallesi'nde gerçekleşti. Asker eğlencesi için konvoy yapan bir grup önce yolu trafiğe kapatıp yüksek sesle şarkı açıp eğlendi daha sonra eğlenmek için yaktıkları meşaleyi sönmeden evlerin yanında bulunan çayırlık alana atıp yollarına devam etti. Asker eğlencesi bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.