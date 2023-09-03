BIST 8.056
DOLAR 26,69
EURO 28,81
ALTIN 1.665,01
HABER /  SPOR

Erling Haaland Fullham maçına damga vurdu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Erling Haaland Fullham maçına damga vurdu

Manchester City’nin 23 yaşındaki Norveçli santrforu Erling Haaland, bu sezon Premier Lig’in ilk 4 haftasında 6 gol, 1 asist katkısı sağlayarak, geride kalan sezonda sergilediği başarılı performansı devam ettiriyor.

Abone ol

Manchester City, Premier Lig’in 4. haftasında konuk ettiği Fulham’ı 5-1’lik skorla mağlup etti.

Mücadeleyi 3 gol, 1 asistle tamamlayan Norveçli golcü Erling Haaland, bu sezon Premier Lig’in ilk 4 haftasını 6 gol, 1 asistle tamamladı.

Geride kalan sezonu ligde oynadığı 35 maçta 36 gol, 8 asistle Premier Lig'in tarihteki 'bir sezonda en fazla gol atan futbolcu' olarak tamamlayan 23 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz sene sergilediği başarılı performansı devam ettiriyor.
2022-2023 sezonunda Premier Lig'de yılın futbolcusu seçilen Haaland, Mavililer ile tüm kulvarlarda 59 mücadelede 58 gole imza attı.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da direksiyon başında uyuyan sürücü takla atıp sulama kanalına düştü!
Antalya'da direksiyon başında uyuyan sürücü takla atıp sulama kanalına düştü!
Elazığ'da elini fıstık makinasına kaptıran 14 yaşındaki çocuğun parmakları koptu!
Elazığ'da elini fıstık makinasına kaptıran 14 yaşındaki çocuğun parmakları koptu!
Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır'ın forma numarası belli oldu
Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır'ın forma numarası belli oldu
Diyarbakır'da husumetli komşuların kavgasında polis vuruldu! 15 yaşındaki çocuğun ateşlediği tüfek can aldı
Diyarbakır'da husumetli komşuların kavgasında polis vuruldu! 15 yaşındaki çocuğun ateşlediği tüfek can aldı
Batman'da el freni çekilmeyen iş makinasının altında kalan 15 yaşındaki çocuk can verdi!
Batman'da el freni çekilmeyen iş makinasının altında kalan 15 yaşındaki çocuk can verdi!
SOLOTÜRK pilotu Emre Mert'ten milli muharip uçak Kaan açıklaması
SOLOTÜRK pilotu Emre Mert'ten milli muharip uçak Kaan açıklaması
Başakşehir'de bir grubun asker eğlencesi felakete sebep oluyordu! Yolu kapatıp yaktıkları meşaleyi çayırlık alana attılar
Başakşehir'de bir grubun asker eğlencesi felakete sebep oluyordu! Yolu kapatıp yaktıkları meşaleyi çayırlık alana attılar
Cristiano Ronaldo'ya rekor dayanmıyor tarihe geçti
Cristiano Ronaldo'ya rekor dayanmıyor tarihe geçti
Afyonkarahisar'da refuje girip bariyerlere çarpan araçta 24 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
Afyonkarahisar'da refuje girip bariyerlere çarpan araçta 24 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
Adıyaman'da kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı!
Adıyaman'da kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı!
Konya'da düğüne gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü!
Konya'da düğüne gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü!
MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı!
MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı!