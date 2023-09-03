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Elazığ'da elini fıstık makinasına kaptıran 14 yaşındaki çocuğun parmakları koptu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Elazığ'da elini fıstık makinasına kaptıran 14 yaşındaki çocuğun parmakları koptu!

Elazığ'da bir iş yerinde elini fıstık makinasına kaptıran 14 yaşındaki çocuğun 5 parmağı koptu.

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Olay, Çatalçeşme Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki M.Ü. fıstık ezme makinesine elini kaptırdı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çocuğun elini makineden çıkardı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı çocuğun 5 parmağının koptuğu öğrenildi. Ekipler tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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