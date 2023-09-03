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Antalya'da direksiyon başında uyuyan sürücü takla atıp sulama kanalına düştü!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da direksiyon başında uyuyan sürücü takla atıp sulama kanalına düştü!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aracı takla atıp su kanalına düşen kişi aracın bagajından çıktı. Meydana gelen kazada yaralanan sürücü direksiyon başında uyuduğunu söyledi.

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Olay, Yukarı Pazarcı Mahallesi 14081 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Mehmet Akif Caddesi istikametinden Aşık Veysel Caddesi istikametine seyir halindeki Ahmet Katlanır’ın kullandığı 07 LD 422 plakalı Tofaş Kartal marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra sulama kanalına uçarak ters döndü.

Otomobil sürücüsü Ahmet Katlanır’ın su içerisinde ters dönen otomobilin açılan bagajından kendi imkanlarıyla çıktığı bildirildi. Yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı yol kenarında bulunan işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, kanaldaki otomobil vinç vasıtasıyla kanaldan çıkarıldı.

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