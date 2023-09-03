Hatay'da karşıdan karşıya geçerken tırın çarptığı adam can verdi

Hatay Belen'de taksicik yapan bir kişi karşıdan karşıya geçmek isterken tırın altında kaldı.

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Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, taksi şoförlüğü yapan Şevket Uzunay (68) yolun karşısına geçmek istediği sırada tır çarptı.

Ağır yaralanan Uzunay, çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Vatandaşlar Belen ilçesinde alternatif yollar olmadığı için her yıl onlarca kişinin trafik kazasından öldüğünü öne sürdü.