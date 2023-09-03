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Dünyanın kıtalararası tek triatlonu tamamlandı!

Dünyanın kıtalararası tek triatlonu tamamlandı!

Dünyanın kıtalararası tek triatlonu olan Oral-B Challenge İstanbul, bu sene üçüncü kez Beykoz'da düzenlendi.

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Organizasyonda İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ve P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu yer aldı. Ayrıca milli sporcu Şahika Ercümen de 850 sporcunun katıldığı yarışa start verenler arasındaydı.

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Beykoz Belediyesinin iş birliği ile düzenlenen Oral-B Challenge İstanbul, Kanlıca İskelesi'nden başladı.

Sporcular, 2,3 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşudan oluşan parkurda mücadele etti.

Organizasyonun yüzme etabı Kanlıca-Küçüksu arasında yapılırken, Küçüksu'dan başlayarak Asya'dan Avrupa'ya pedal çevrilen bisiklet etabı için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü araç trafiğine tek yönlü olarak kapatıldı. Koşu etabı ise Küçüksu-Çubuklu arasında gerçekleştirildi.

Yarışın erkekler genel kategorisinde Bahadır Tama 2.01.39'luk derecesiyle birinci olurken, Behzad Nobaripur 2.04.01 ile ikinciliği ve İlker Kökçe de 2.05.57'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

Kadınlar genel kategorisinde ise Tuğçe Karakaya 2.17.03'lük derecesiyle birinciliği elde ederken, Ece Calp 2.20.24 ile ikinci ve Şennur Parlak Öner ise 2.25.10'luk zamanlamasıyla üçüncü oldu.

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